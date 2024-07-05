Потерявшая память уроженка Владивостока выпала из окна в Таиланде: последнее видео

«Несколько дней назад полиция нашла ее на улице. Женщина плохо себя вела, кидалась на прохожих и дралась. Ее повезли не в участок, а в госпиталь. Она буянила и там, поэтому врачи привязали ее к кровати, промыли желудок и поставили все уколы», — рассказывает руководитель русской общины в Таиланде Александр Цимбаленко.
Вышеуказанные процедуры были проведены медиками в связи с тем, что Оксана, по их мнению, могла находиться под действием запрещенных веществ. Так это было или нет, в настоящее время неизвестно. Далее руководство больницы связалось с русской общиной в Паттайе с просьбой распространить фотографию девушки, чтобы найти ее родных. Очень быстро на один из постов в социальных сетях откликнулись мама и муж госпитализированной. Тогда же журналистам удалось выяснить, что многие родственники пары не знали, что они живут в Паттайе уже полгода — в один день супруги просто исчезли.
Известно, что незадолго до трагедии женщина поругалась с мужем и ушла в неизвестном направлении. До появления объявлений о поисках родственников Оксаны мужчина был уверен, что супруга уже четыре дня живет в другом отеле.
«На днях муж забрал Оксану из больницы после выписки. Врачи запретили ей принимать запрещенные вещества, возможно, что женщина пренебрегла требованием», — пишет Amur Mash.
Тело женщины обнаружили прохожие под окнами элитной многоэтажки в Паттайе вечером 4 июля. Предварительная причина смерти — суицид.
Последние прижизненные видеокадры Оксаны были сняты добровольцами в клинике.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, как родственники погибшей отреагировали на ее исчезновение. Многие даже не знали, что Оксана с мужем переехали жить в Таиланд.