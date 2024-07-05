Потерявшая память уроженка Владивостока выпала из окна в Таиланде: последнее видео

Вышеуказанные процедуры были проведены медиками в связи с тем, что Оксана, по их мнению, могла находиться под действием запрещенных веществ. Так это было или нет, в настоящее время неизвестно. Далее руководство больницы связалось с русской общиной в Паттайе с просьбой распространить фотографию девушки, чтобы найти ее родных. Очень быстро на один из постов в социальных сетях откликнулись мама и муж госпитализированной. Тогда же журналистам удалось выяснить, что многие родственники пары не знали, что они живут в Паттайе уже полгода — в один день супруги просто исчезли.