Перепутал передачи: два автомобиля повисли на косогоре во Владивостоке

Водитель Honda HR-V стал виновником массовой аварии во Владивостоке. В результате две машины чуть не упали с косогора, сообщает ИА PrimaMedia.
ДТП произошло на придомовой территории на улице Сафонова. Водитель Honda HR-V врезался в Toyota Probox, после чего задел Toyota TownAce. По данным аварийных комиссаров «Автогарант», водитель перепутал передачи.
В результате ДТП Honda HR-V и Toyota TownAce буквально повисли на косогоре. Авария могла закончиться трагедией. К счастью, никто не пострадал.
Ранее ИА PrimaMedia писало о смертельном ДТП во Владивостоке. Автомобиль Toyota Hiace столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado, и от удара его отбросило в самосвал. Водитель Toyota Hiace погиб на месте.