Baza: 6-летняя девочка скончалась от ранений при атаке ВСУ на Приморско-Ахтарск

«В момент атаки шестилетняя девочка находилась в машине — семья пыталась уехать из зоны обстрела. Девочку доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти», — говорится в публикации. Отмечается, что она получила осколочное ранение в живот. В больнице пока не подтвердили эту информацию, пишут СМИ.