Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Baza: 6-летняя девочка скончалась от ранений при атаке ВСУ на Приморско-Ахтарск

Девочка шести лет погибла от полученных травм в результате ночной атаки украинских беспилотников на Приморско-Ахтарск (Краснодарский край). Об этом сообщает telegram-канал Baza.

ВСУ атаковали Краснодарский край беспилотниками.

Девочка шести лет погибла от полученных травм в результате ночной атаки украинских беспилотников на Приморско-Ахтарск (Краснодарский край). Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«В момент атаки шестилетняя девочка находилась в машине — семья пыталась уехать из зоны обстрела. Девочку доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти», — говорится в публикации. Отмечается, что она получила осколочное ранение в живот. В больнице пока не подтвердили эту информацию, пишут СМИ.

До этого губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки ВСУ пострадали шесть человек. Среди них двое детей. Всем раненым оказывается медицинская помощь. В самом городе поврежден трехэтажный многоквартирный дом. Его жильцы уже эвакуированы.