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NYT: хакеры выкрали данные о технологиях OpenAl

В 2023 году хакеры получили доступ к внутренней переписке сотрудников компании OpenAl, разработчика чат-бота ChatGPT, и похитили данные о разработке технологий искусственного интеллекта, пишет The New York Times со ссылкой на источники. Взлому подвергся онлайн-форум, в котором сотрудники компании обсуждали новейшие технологии.

Источник: Freepik

Как пишет NYT, руководство OpenAl сообщило о кибер-атаке сотрудникам и совету директоров. При этом было решено не распространяться о произошедшем публично, поскольку инфорация о клиентах компании или ее партнерах не была скомпрометирована.

OpenAl не считает произошедшее угрозой национальной безопасности. Руководство компании предполагает, что хакер — «частное лицо», и не имеет связей с иностранным правительством. В правоохранительные органы компания не обращалась.

Первая версия ChatGPT, которую OpenAI разрабатывала с 2015 года, была запущена 30 ноября 2022 года. В феврале 2023-го, по данным OpenAI, количество пользователей чат-бота на основе GPT-4, запущенного в том же году, достигло 100 млн человек. Глава компании Сэм Альтман собирается сделать ее коммерческой, сообщало издание The Information.

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