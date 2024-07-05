NYT: хакеры выкрали данные о технологиях OpenAl

Как пишет NYT, руководство OpenAl сообщило о кибер-атаке сотрудникам и совету директоров. При этом было решено не распространяться о произошедшем публично, поскольку инфорация о клиентах компании или ее партнерах не была скомпрометирована.
OpenAl не считает произошедшее угрозой национальной безопасности. Руководство компании предполагает, что хакер — «частное лицо», и не имеет связей с иностранным правительством. В правоохранительные органы компания не обращалась.
Первая версия ChatGPT, которую OpenAI разрабатывала с 2015 года, была запущена 30 ноября 2022 года. В феврале 2023-го, по данным OpenAI, количество пользователей чат-бота на основе GPT-4, запущенного в том же году, достигло 100 млн человек. Глава компании Сэм Альтман собирается сделать ее коммерческой, сообщало издание The Information.