Красноярцев предупредили о новой схеме мошенничества

Жителей Красноярского края предупредили о новой схеме мошенничества. Как рассказали в прокуратуре, на этот раз преступники представляются операторами сотовой связи и сообщают о сбоя в системе, из-за которого мобильный тариф теперь недоступен. Впрочем, проблему можно решить, если предоставить «специалисту» доступ к личному кабинету и сообщить код из СМС.