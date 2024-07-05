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Красноярцев предупредили о новой схеме мошенничества

Злоумышленники представляются операторами сотовой связи и сообщают о сбоях в системе.

Источник: Nick Fancher/CC0

Жителей Красноярского края предупредили о новой схеме мошенничества. Как рассказали в прокуратуре, на этот раз преступники представляются операторами сотовой связи и сообщают о сбоя в системе, из-за которого мобильный тариф теперь недоступен. Впрочем, проблему можно решить, если предоставить «специалисту» доступ к личному кабинету и сообщить код из СМС.

Красноярцев просят никому не сообщать свои данные, потому что именно таким образом злоумышленники могут завлать личным кабинетом на Госуслугах или получить доступ к банковским счетам. Любой подозрительный разговор нужно сразу прерывать.