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NYT: хакеры украли данные о разработке ChatGPT

Компании OpenAI, известная созданием ChatGPT и занимающаяся разработкой искусственного интеллекта (ИИ), столкнулась с утечкой данных. Взлом внутреннего форума OpenAI, на котором разработчики делились информацией о последних достижениях в области ИИ, произошел в прошлом году, сообщает американское издание NYT.

Хакеры украли данные о разработке искусственного интеллекта у компании, создавшей ChatGPT.

Компании OpenAI, известная созданием ChatGPT и занимающаяся разработкой искусственного интеллекта (ИИ), столкнулась с утечкой данных. Взлом внутреннего форума OpenAI, на котором разработчики делились информацией о последних достижениях в области ИИ, произошел в прошлом году, сообщает американское издание NYT.

«У компании OpenAI, создавшей ChatGPT, украли данные о разработке искусственного интеллекта», — пишет NYT. Руководство компании решило не афишировать инцидент публично.

В OpenAI заявили, что инцидент не представляет угрозы национальной безопасности, так как нет данных о якобы связи хакера с иностранными государственными структурами. Компания решила не привлекать правоохранительные органы к расследованию случившегося.

С 1 апреля ChatGPT стал доступен без регистрации. Благодаря этому пользователям из России стало проще взаимодействовать с нейросетью, так как раньше зарегистрироваться с российским номером было невозможно.