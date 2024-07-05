В Красноярском крае утонул 28-летний мужчина

В Красноярском крае утонул пьяный 28-летний мужчина. Как сообщают региональные спасатели, трагедия произошла на Богучанском водохранилище в районе городского пляжа Кодинска.
Мужчина пытался переплыть с противоположного берега водоема, где он отдыхал с друзьями, до понтона, однако в какой-то момент начал тонуть. Сейчас поиском тела занимаются водолазы.
Специалисты напоминают об опасности купания в запрещенных местах: знаки установлены неслучайно, дно не проверяется и не очищается, спасательные посты на несанкционированных пляжах не работают.
С начала 2024 года на водоемах региона зафиксировано больше 40 происшествий. Об этом рассказал заместитель начальника краевого отдела Главного управления МЧС России Максим Даценко в пресс-центре «КП»-Красноярск.