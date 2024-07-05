Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае утонул 28-летний мужчина

На Богучанском водохранилище утонул пьяный 28-летний мужчина.

Источник: Служба спасения Красноярского края

В Красноярском крае утонул пьяный 28-летний мужчина. Как сообщают региональные спасатели, трагедия произошла на Богучанском водохранилище в районе городского пляжа Кодинска.

Мужчина пытался переплыть с противоположного берега водоема, где он отдыхал с друзьями, до понтона, однако в какой-то момент начал тонуть. Сейчас поиском тела занимаются водолазы.

Специалисты напоминают об опасности купания в запрещенных местах: знаки установлены неслучайно, дно не проверяется и не очищается, спасательные посты на несанкционированных пляжах не работают.

С начала 2024 года на водоемах региона зафиксировано больше 40 происшествий. Об этом рассказал заместитель начальника краевого отдела Главного управления МЧС России Максим Даценко в пресс-центре «КП»-Красноярск.

несчастный случай