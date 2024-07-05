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Дело в отношении генерала Цокова прекращено в связи с его гибелью

Военные следователи прекратили уголовное дело в отношении генерал-лейтенанта Олега Цокова в связи с его смертью, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Он погиб в зоне СВО летом 2023 года. Основным фигурантом дела является бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов.

Источник: РИА "Новости"

«Материалы дела в отношении Попова и еще одного фигуранта — Моисеева — выделены в отдельное производство. Дело же в отношении Цокова закрыто по нереабилитирующим основаниям — в связи с его смертью», — сообщил собеседник ТАСС.

Согласно материалам дела, следствие считает, что Иван Попов похитил «путем обмана и злоупотребления доверием» чужое имущества в особо крупном размере — 133 млн 664 тыс. 700 ₽— с использованием служебного положения организованной группой совместно с Олегом Цоковым и предпринимателем Моисеевым. Олег Цоков в материалах дела был назван соучастникам преступления.

Иван Попов с 17 мая находится в СИЗО по обвинению в хищении 130 млн руб. при осуществлении закупки более 1,7 тыс. тонн изделий из металлопроката для оборудования оборонительных сооружений на линии фронта. Ему предъявлено обвинение в мошенничества в особо крупном размере (ст. 159) и в служебном подлоге, повлекшем нарушение интересов общества или государства (ст. 292). Вину он не признал.