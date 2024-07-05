Дело в отношении генерала Цокова прекращено в связи с его гибелью

Иван Попов с 17 мая находится в СИЗО по обвинению в хищении 130 млн руб. при осуществлении закупки более 1,7 тыс. тонн изделий из металлопроката для оборудования оборонительных сооружений на линии фронта. Ему предъявлено обвинение в мошенничества в особо крупном размере (ст. 159) и в служебном подлоге, повлекшем нарушение интересов общества или государства (ст. 292). Вину он не признал.