Дело в отношении генерала Цокова прекращено в связи с его гибелью

«Материалы дела в отношении Попова и еще одного фигуранта — Моисеева — выделены в отдельное производство. Дело же в отношении Цокова закрыто по нереабилитирующим основаниям — в связи с его смертью», — сообщил собеседник ТАСС.
Согласно материалам дела, следствие считает, что Иван Попов похитил «путем обмана и злоупотребления доверием» чужое имущества в особо крупном размере — 133 млн 664 тыс. 700 ₽— с использованием служебного положения организованной группой совместно с Олегом Цоковым и предпринимателем Моисеевым. Олег Цоков в материалах дела был назван соучастникам преступления.
Иван Попов с 17 мая находится в СИЗО по обвинению в хищении 130 млн руб. при осуществлении закупки более 1,7 тыс. тонн изделий из металлопроката для оборудования оборонительных сооружений на линии фронта. Ему предъявлено обвинение в мошенничества в особо крупном размере (ст. 159) и в служебном подлоге, повлекшем нарушение интересов общества или государства (ст. 292). Вину он не признал.