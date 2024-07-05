Криптовалютный обман в Новосибирске: супруги задержаны за мошенничество

В Новосибирске задержана супружеская пара, подозреваемая в создании финансовой пирамиды с использованием криптовалюты. По предварительным данным, ущерб от действий злоумышленников превысил 5 миллионов рублей.
Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, 40-летний мужчина и его 42-летняя супруга создали потребительский кооператив и привлекали в него пайщиков. Участники кооператива передавали подозреваемым денежные средства, которые те обещали размещать на бирже и получать крупный доход в криптовалюте.
Пайщики, поверившие масштабной рекламной кампании кооператива, регистрировали на его сайте личные кабинеты и действительно получали виртуальную прибыль. Однако впоследствии выяснилось, что получаемая ими криптовалюта прекратила свое существование еще в 2015 году.
В отношении супругов возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. Следователи также устанавливают личности возможных соучастников организаторов криптовалютной пирамиды.