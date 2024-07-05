Криптовалютный обман в Новосибирске: супруги задержаны за мошенничество

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, 40-летний мужчина и его 42-летняя супруга создали потребительский кооператив и привлекали в него пайщиков. Участники кооператива передавали подозреваемым денежные средства, которые те обещали размещать на бирже и получать крупный доход в криптовалюте.