В Новосибирске на спортивной площадке 11-летнему мальчику выстрелили в глаз

Как рассказали очевидцы в соцсетях, подросток играл в футбол с друзьями, когда к ним подошли старшие ребята и попросили присоединиться к игре. Отказавшись из-за физического неравенства, мальчики столкнулись с агрессией.
Один из подростков вернулся позднее с пневматическим пистолетом и выстрелил в 11-летнего мальчика, попав в нижнее веко. После происшествия стрелок скрылся, а пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана помощь.
Родители ребенка обратились в полицию.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что Бастрыкин поручил возбудить дело после угроз мигранта женщинам в Новосибирске.