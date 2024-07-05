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В Новосибирске на спортивной площадке 11-летнему мальчику выстрелили в глаз

Инцидент произошел на спортивной площадке в Новосибирске, когда 11-летний мальчик был ранен выстрелом в лицо.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали очевидцы в соцсетях, подросток играл в футбол с друзьями, когда к ним подошли старшие ребята и попросили присоединиться к игре. Отказавшись из-за физического неравенства, мальчики столкнулись с агрессией.

Один из подростков вернулся позднее с пневматическим пистолетом и выстрелил в 11-летнего мальчика, попав в нижнее веко. После происшествия стрелок скрылся, а пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана помощь.

Родители ребенка обратились в полицию.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что Бастрыкин поручил возбудить дело после угроз мигранта женщинам в Новосибирске.