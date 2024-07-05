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Сунак потерял пост премьер-министра Британии, но остался в парламенте

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак получил необходимое количество голосов, чтобы снова попасть в Палату общин парламента страны. Он избирался от своего округа Ричмонд в Северном Йоркшире. Таким образом, несмотря на поражение Консервативной партии (тори), Сунак останется в парламенте, но потеряет место премьер-министра.

Сунак заявил, что отдал всего себя посту премьер-министра.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак получил необходимое количество голосов, чтобы снова попасть в Палату общин парламента страны. Он избирался от своего округа Ричмонд в Северном Йоркшире. Таким образом, несмотря на поражение Консервативной партии (тори), Сунак останется в парламенте, но потеряет место премьер-министра.

Сунак уже признал поражение тори на выборах, передает Sky News. «Я позвонил сэру Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой», — сказал он. Сунак отметил, что «отдал всего себя посту премьер-министра».

На выборах в парламент Британии Лейбористская партия одерживает уверенную победу. Лейбористы уже получили в Палате общин 410 мест из 650. Рекордное число министров прежнего кабинета официально лишилось своих мест.