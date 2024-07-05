Сунак потерял пост премьер-министра Британии, но остался в парламенте

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак получил необходимое количество голосов, чтобы снова попасть в Палату общин парламента страны. Он избирался от своего округа Ричмонд в Северном Йоркшире. Таким образом, несмотря на поражение Консервативной партии (тори), Сунак останется в парламенте, но потеряет место премьер-министра.