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ФСБ обнаружила заминированный схрон со взрывчаткой в Володарском районе ДНР

Сотрудники управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) обнаружили заготовленный украинскими диверсионными группами заминированный схрон со взрывными устройствами. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что среди обнаруженных боеприпасов — восемь ручных гранат, 11 запалов к гранатам, одна тротиловая шашка, 300 патронов к стрелковому оружию, а также гранатомет РПГ-7.

«Схрон был заготовлен в 2022 году украинскими диверсионно-разведывательными группами для последующего проведения террористических актов на территории республики», — уточнили в ведомстве.

Взрывные устройства были изъяты и уничтожены на специализированном полигоне. В результате ущерба инфраструктуре допущено не было, никто не пострадал.

В конце июня сотрудники ФСБ нашли схрон со взрывчаткой в одном из пригородов Мариуполя. В частности, было обнаружено шесть кумулятивных снарядов, девять ручных гранат, 11 мин МОН-50 и 11 гранатометных выстрелов, а также 18 кг пластида и комплектующие для создания взрывчатки.

ФСБ