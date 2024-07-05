ФСБ обнаружила заминированный схрон со взрывчаткой в Володарском районе ДНР

Отмечается, что среди обнаруженных боеприпасов — восемь ручных гранат, 11 запалов к гранатам, одна тротиловая шашка, 300 патронов к стрелковому оружию, а также гранатомет РПГ-7.
«Схрон был заготовлен в 2022 году украинскими диверсионно-разведывательными группами для последующего проведения террористических актов на территории республики», — уточнили в ведомстве.
Взрывные устройства были изъяты и уничтожены на специализированном полигоне. В результате ущерба инфраструктуре допущено не было, никто не пострадал.
В конце июня сотрудники ФСБ нашли схрон со взрывчаткой в одном из пригородов Мариуполя. В частности, было обнаружено шесть кумулятивных снарядов, девять ручных гранат, 11 мин МОН-50 и 11 гранатометных выстрелов, а также 18 кг пластида и комплектующие для создания взрывчатки.