В Башкирии в ночном ДТП погибли две женщины, серьезно пострадали двое детей.

В Караидельском районе на автодороге Бирск — Тастуба — Сатка около населенного пункта Явгильдино произошло ДТП с участием трех автомобилей: «Лады Гранты», «Лады Калины» и «ВАЗ-2114».
По данным пресс-службы МЧС по РБ, в аварии погибли две женщины. Три человека, из которых двое детей, получили сильные травмы. Пожарные МЧС России деблокировали пострадавших и оказали первую помощь. Они доставлены в больницу.
Установлено, что погибшие две женщины, 1982 и 1989 года рождения, были за рулём «Гранты» и «Калины».
Причина ДТП выясняется сотрудниками госавтоинспекции. Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося, а также принятие процессуального решения, заявили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.