«Ростех» передал в войска новые «выносливые» пистолеты-пулеметы ПП-2000

«Наш холдинг “Высокоточные комплексы” передал Минобороны партию пистолетов-пулеметов ПП-2000. Оружие отправилось в российские военные подразделения», — сообщил «Ростех» в своем telegram-канале. Там отметили, что ПП обладают большой «выносливостью». Образец во время испытания смог выдержать отстрел более 400 патронов подряд, сохранив боеспособность.