«Ростех» передал в войска новые «выносливые» пистолеты-пулеметы ПП-2000

«Ростех» отправил Минобороны РФ новую партию ПП.
Партия «выносливых» пистолетов-пулеметов была передана «Ростехом» Минобороны РФ, вооружение уже отправилось к подразделениям. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Наш холдинг “Высокоточные комплексы” передал Минобороны партию пистолетов-пулеметов ПП-2000. Оружие отправилось в российские военные подразделения», — сообщил «Ростех» в своем telegram-канале. Там отметили, что ПП обладают большой «выносливостью». Образец во время испытания смог выдержать отстрел более 400 патронов подряд, сохранив боеспособность.
Дальность поражения из ПП-2000 — до 200 метров. У модели есть полная управляемость автоматического огня и хорошая эргономика.