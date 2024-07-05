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«Ростех» передал в войска новые «выносливые» пистолеты-пулеметы ПП-2000

Партия «выносливых» пистолетов-пулеметов была передана «Ростехом» Минобороны РФ, вооружение уже отправилось к подразделениям. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Ростех» отправил Минобороны РФ новую партию ПП.

Партия «выносливых» пистолетов-пулеметов была передана «Ростехом» Минобороны РФ, вооружение уже отправилось к подразделениям. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Наш холдинг “Высокоточные комплексы” передал Минобороны партию пистолетов-пулеметов ПП-2000. Оружие отправилось в российские военные подразделения», — сообщил «Ростех» в своем telegram-канале. Там отметили, что ПП обладают большой «выносливостью». Образец во время испытания смог выдержать отстрел более 400 патронов подряд, сохранив боеспособность.

Дальность поражения из ПП-2000 — до 200 метров. У модели есть полная управляемость автоматического огня и хорошая эргономика.