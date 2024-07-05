Силы ПВО уничтожили 50 БПЛА ВСУ над Кубанью, Ростовской и Запорожской областями

Отмечается, что из них 14 беспилотников были уничтожены над территорией Кубани, 26 — над Запорожской областью и 10 — над Ростовской.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа на территории РФ дежурными средствами ПВО уничтожены 14 БПЛА над территорией Краснодарского края, 26 БПЛА над территорией Запорожской области, а также уничтожены и подавлены 10 БПЛА над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В этот же день губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что российские средства ПВО уничтожили 10 БПЛА в регионе. Были зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе, добавил он.
Тогда же губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что несколько гражданских объектов получили повреждения при падении обломков беспилотников ВСУ в Приморско-Ахтарске. Позднее стало известно, что в результате атаки украинских боевиков пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.