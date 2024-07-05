В Челябинской области в реке Миасс утонула 42-летняя женщина

«Ее отсутствие заметили поздно, когда женщину стало относить течением от берега и она скрылась под водой. На поиск утонувшей прибыли спасатели Миасского отряда, при помощи “кошек” и визуально была обследована акватория реки», — рассказали в Поисково-спасательной службе региона.