В Челябинской области в реке Миасс утонула 42-летняя женщина

Все произошло вечером 4 июля в одноименном городе, в районе Машгородка.
В месте, не оборудованном для купания, на отдых расположилась компания местных жителей. Пока все оставались на берегу, одна из женщин пошла купаться.
«Ее отсутствие заметили поздно, когда женщину стало относить течением от берега и она скрылась под водой. На поиск утонувшей прибыли спасатели Миасского отряда, при помощи “кошек” и визуально была обследована акватория реки», — рассказали в Поисково-спасательной службе региона.
Тело утонувшей 1982 года рождения было обнаружено на глубине двух метров в пяти метрах от берега, транспортировано на сушу и передано сотрудникам правоохранительных органов.