Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области в реке Миасс утонула 42-летняя женщина

В Челябинской области в реке Миасс утонула 42-летняя женщина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло вечером 4 июля в одноименном городе, в районе Машгородка.

В месте, не оборудованном для купания, на отдых расположилась компания местных жителей. Пока все оставались на берегу, одна из женщин пошла купаться.

«Ее отсутствие заметили поздно, когда женщину стало относить течением от берега и она скрылась под водой. На поиск утонувшей прибыли спасатели Миасского отряда, при помощи “кошек” и визуально была обследована акватория реки», — рассказали в Поисково-спасательной службе региона.

Тело утонувшей 1982 года рождения было обнаружено на глубине двух метров в пяти метрах от берега, транспортировано на сушу и передано сотрудникам правоохранительных органов.