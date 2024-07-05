ПВО уничтожила 50 украинских беспилотников над тремя регионами РФ

Ранее командующий войсками ПВО-ПРО — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) Андрей Семенов сообщил, что средства ПВО сбили свыше 42 тысяч БПЛА Украины за все время конфликта. Согласно его данным, среди уничтоженных целей насчитывается более 550 самолетов, 180 вертолетов и 27 тысяч беспилотников противника.