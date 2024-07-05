ПВО уничтожила 50 украинских беспилотников над тремя регионами РФ

Противовоздушная оборона России отразила атаки беспилотников в нескольких регионах страны.
За прошедшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 14 БПЛА над Краснодарским краем, 10 — над Ростовской областью и 26 — над Запорожской. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены 14 БПЛА над территорией Краснодарского края, 26 БПЛА над территорией Запорожской области», — сообщили в ведомстве. Также над территорией Ростовского региона было сбито 10 украинских беспилотников. Всего было уничтожено 50 дронов.
Ранее командующий войсками ПВО-ПРО — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) Андрей Семенов сообщил, что средства ПВО сбили свыше 42 тысяч БПЛА Украины за все время конфликта. Согласно его данным, среди уничтоженных целей насчитывается более 550 самолетов, 180 вертолетов и 27 тысяч беспилотников противника.