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15-летний подросток попал в больницу после ДТП с «Ниссаном» в Усолье-Сибирском

Прокуратура поставила на контроль ход проверки.

Источник: Прокуратура Иркутской области

Правоохранители поставили на контроль ход и результаты проверки аварии с несовершеннолетним в Усолье-Сибирском. Известно, что 15-летний юноша попал в больницу после столкновения с автомобилем «Ниссан Блюберд». Как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, школьник тоже находился за рулем транспортного средства.

— Днем 04 июля на перекрестке улиц Карла Либкнехта и Толбухина столкнулись иномарка и питбайк «Регулмото». Травмы получил 15-летний подросток, управлявший мини-мотоциклом. Ему оказали медицинскую помощь, — поделились правоохранители.

Сейчас оперативники выясняют причины и обстоятельства аварии. При необходимости будут приняты должные меры.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что маленький ребенок выпал из четвертого этажа дома в Иркутске. Малыш остался жив и находится под наблюдением врачей.