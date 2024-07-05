15-летний подросток попал в больницу после ДТП с «Ниссаном» в Усолье-Сибирском

Правоохранители поставили на контроль ход и результаты проверки аварии с несовершеннолетним в Усолье-Сибирском. Известно, что 15-летний юноша попал в больницу после столкновения с автомобилем «Ниссан Блюберд». Как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, школьник тоже находился за рулем транспортного средства.
— Днем 04 июля на перекрестке улиц Карла Либкнехта и Толбухина столкнулись иномарка и питбайк «Регулмото». Травмы получил 15-летний подросток, управлявший мини-мотоциклом. Ему оказали медицинскую помощь, — поделились правоохранители.
Сейчас оперативники выясняют причины и обстоятельства аварии. При необходимости будут приняты должные меры.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что маленький ребенок выпал из четвертого этажа дома в Иркутске. Малыш остался жив и находится под наблюдением врачей.