15-летний подросток попал в больницу после ДТП с «Ниссаном» в Усолье-Сибирском

Правоохранители поставили на контроль ход и результаты проверки аварии с несовершеннолетним в Усолье-Сибирском. Известно, что 15-летний юноша попал в больницу после столкновения с автомобилем «Ниссан Блюберд». Как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, школьник тоже находился за рулем транспортного средства.