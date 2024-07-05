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Над Кубанью за ночь сбили 14 беспилотников самолетного типа

Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку массированной атаки российских территорий с помощью БПЛА.

По данным Министерства обороны РФ, ночью дежурными средствами ПВО уничтожены 14 беспилотников самолетного типа над территорией Краснодарского края, 10 БПЛА — над территорией Ростовской области, 26 БПЛА — над территорией Запорожской области.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в ночь на 5 июля несколько беспилотников были сбиты в небе над Приморско-Ахтарском. Фрагментами БПЛА повреждены гражданские объекты, включая многоквартирный дом и энергоподстанцию. Пострадали шесть жителей города, включая двоих детей, с различными травмами они госпитализированы. Позже в СМИ появилась информация, что в больнице от осколочных ранений скончалась шестилетняя девочка.