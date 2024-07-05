Над Кубанью за ночь сбили 14 беспилотников самолетного типа

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в ночь на 5 июля несколько беспилотников были сбиты в небе над Приморско-Ахтарском. Фрагментами БПЛА повреждены гражданские объекты, включая многоквартирный дом и энергоподстанцию. Пострадали шесть жителей города, включая двоих детей, с различными травмами они госпитализированы. Позже в СМИ появилась информация, что в больнице от осколочных ранений скончалась шестилетняя девочка.