ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли ракетные удары по объектам ВСУ в Черноморске, одной из целей был центр подготовки, в котором британские инструкторы занимались обучением диверсантов-подводников, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег в Одесской области.
«В 2:00 ночи жители Черноморска проснулись от очень мощного взрыва. По свидетельству наших товарищей, первый взрыв был в направлении “крытого склада”. В 2:45 был прилет в направлении центра подготовки моряков “Авант”. По данным сопротивления, там британские специалисты подготавливали диверсантов-подводников», — сказал он.
По словам подпольщика, там же могла находиться база, откуда безэкипажные катера запускаются в сторону Крыма.
Еще один удар пришелся по стоянке грузовиков, перевозивших оружие и боекомплект, добавил Лебедев.
«В 4:50 был еще один мощный взрыв с детонацией. По направлению к железнодорожной станции. Рядом со станцией есть стоянка для фур, где практически постоянно не менее 20 грузовиков пережидают время до отправки. Дело в том, что вооружение на фурах возят в сопровождении военных или полиции, именно сопровождения и дожидаются водители грузовиков», — пояснил он.
Украинские СМИ, со своей стороны, также сообщали о мощном взрыве в Черноморске, но подробности не приводили.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.