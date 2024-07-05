Подполье сообщило об ударе по курируемому британцами центру под Одессой

«В 4:50 был еще один мощный взрыв с детонацией. По направлению к железнодорожной станции. Рядом со станцией есть стоянка для фур, где практически постоянно не менее 20 грузовиков пережидают время до отправки. Дело в том, что вооружение на фурах возят в сопровождении военных или полиции, именно сопровождения и дожидаются водители грузовиков», — пояснил он.