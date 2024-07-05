В Кургане мотоциклист попал в больницу после столкновения с легковушкой

В Кургане 50-летний водитель Renault Logan при выезде со двора на проезжую часть проигнорировал ехавшего наперерез мотоциклиста и сбил его. В результате 38-летний байкер получил перелом ключицы и уехал на скорой в травматологию, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.