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В Кургане мотоциклист попал в больницу после столкновения с легковушкой

Водитель авто не уступил дорогу байкеру.

В Кургане 50-летний водитель Renault Logan при выезде со двора на проезжую часть проигнорировал ехавшего наперерез мотоциклиста и сбил его. В результате 38-летний байкер получил перелом ключицы и уехал на скорой в травматологию, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.

ДТП случилось у дома № 28 по проспекту Машиностроителей. Легковушка выполняла левый поворот (в направлении улицы Химмашевской) и почти на середине дороги столкнулась с мотоциклом BMW, ехавшим слева.

Полиция выясняет детали происшествия.