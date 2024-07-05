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Шестилетняя девочка умерла в больнице после атаки БПЛА на Кубани

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Шестилетняя девочка, пострадавшая при атаке беспилотников в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае, умерла в больнице, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Приношу самые искренние и глубокие соболезнования семье. Хотя в такой ситуации трудно подобрать слова утешения и поддержки», — написал он.

Всем пострадавшим губернатор пожелал скорейшего выздоровления и пообещал оказать всю необходимую помощь.

Минувшей ночью киевский режим предпринял очередную попытку атаковать с помощью беспилотников гражданские объекты на Кубани. По информации Кондратьева, системы ПВО сбили несколько аппаратов в Приморско-Ахтарске, но получил повреждения трехэтажный многоквартирный дом. Там пострадали шесть человек, среди которых были двое детей.

Жильцов дома эвакуировали, для них подготовили пункт временного размещения.

Кроме того, налет дронов нарушил работу энергоподстанции, питающей значительную часть города. Сейчас идут ремонтно-восстановительные работы, добавил губернатор.

Как сообщили в Минобороны, за ночь средства ПВО уничтожили и подавили 50 украинских беспилотников над тремя российскими регионами: 14 — над Краснодарским краем, 26 — над Запорожской областью и десять — над Ростовской.

несчастный случай