Шестилетняя девочка умерла в больнице после атаки БПЛА на Кубани

Минувшей ночью киевский режим предпринял очередную попытку атаковать с помощью беспилотников гражданские объекты на Кубани. По информации Кондратьева, системы ПВО сбили несколько аппаратов в Приморско-Ахтарске, но получил повреждения трехэтажный многоквартирный дом. Там пострадали шесть человек, среди которых были двое детей.