Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии при пожаре в доме погибла женщина-инвалид

В Башкирии при пожаре в доме погибла женщина-инвалид.

Источник: Госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии вчера вечером в экстренные службы поступило сообщение о том, что в деревне Верхнеманчарово Илишевского района произошёл пожар в частном доме. По данным пресс-службы госкомитета РБ по ЧС, в ходе тушения пожара было обнаружено тело женщины-инвалида, 1985 года рождения.

«На месте работали сотрудники МЧС России по РБ. Для изучения обстоятельств инцидента и дальнейшего анализа по недопущению подобных случаев на место происшествия выезжали инструкторы госкомитета РБ по ЧС», — сообщили в ведомстве.

пожары