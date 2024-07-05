В Башкирии при пожаре в доме погибла женщина-инвалид.

В Башкирии вчера вечером в экстренные службы поступило сообщение о том, что в деревне Верхнеманчарово Илишевского района произошёл пожар в частном доме. По данным пресс-службы госкомитета РБ по ЧС, в ходе тушения пожара было обнаружено тело женщины-инвалида, 1985 года рождения.