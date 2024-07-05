В США заявили о недостижимости военной победы Украины

Кроме того, Зеленский заявлял, что, если у кандидата в президенты США Дональда Трампа есть план по скорейшему завершению конфликта на Украине, тот должен его озвучить. До этого экс-глава Штатов неоднократно говорил, что у него есть подобный документ, который позволит достичь мира между Москвой и Киевом.