КНБ перекрыл крупный наркоканал в Казахстане

21 июня в Мангистауской области с поличным были задержаны два гражданина Казахстана при попытке сбыта 10 кг гашиша. В ходе обысков у задержанных также было изъято около 50 г опия, 4 000 долларов США и более 4 млн тенге.
«В организации наркоканала подозревается иностранный гражданин, содержащийся в исправительном учреждении за совершение аналогичного преступления. Факт причастности осужденного к ликвидированному наркоканалу задокументирован при содействии ДУИС по Кызылординской области».
Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.