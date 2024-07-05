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КНБ перекрыл крупный наркоканал в Казахстане

Департаментами КНБ по Кызылординской и Мангистауской областям при координации органов прокуратуры был пресечен канал поставки наркотических средств из ближневосточного региона в Республику Казахстан, сообщает El.kz.

Источник: КНБ РК

21 июня в Мангистауской области с поличным были задержаны два гражданина Казахстана при попытке сбыта 10 кг гашиша. В ходе обысков у задержанных также было изъято около 50 г опия, 4 000 долларов США и более 4 млн тенге.

«В организации наркоканала подозревается иностранный гражданин, содержащийся в исправительном учреждении за совершение аналогичного преступления. Факт причастности осужденного к ликвидированному наркоканалу задокументирован при содействии ДУИС по Кызылординской области».

говорится в сообщении.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.