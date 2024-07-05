Подполье: ВС РФ ударили по центру ВСУ, где сотрудники НАТО готовили диверсантов

«Был прилет в направлении центра подготовки моряков “Авант”. Там британские специалисты подготавливали диверсантов-подводников. Есть пока не проверенные данные, что с той стороны запускаются безэкипажные катера», — заявил Сергей Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Он сообщил, что был поврежден портовый склад боеприпасов.