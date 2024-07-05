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Подполье: ВС РФ ударили по центру ВСУ, где сотрудники НАТО готовили диверсантов

ВС РФ ударили по портовому складу боеприпасов в Черноморске (Одесская область). Также поражен центр подготовки украинских военных, в котором работали британские инструкторы, готовя новых диверсантов. Об этом заявили координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег в Одесской области.

ВС РФ ударили по центру, где британские инструкторы готовили диверсантов (архивное фото).

ВС РФ ударили по портовому складу боеприпасов в Черноморске (Одесская область). Также поражен центр подготовки украинских военных, в котором работали британские инструкторы, готовя новых диверсантов. Об этом заявили координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег в Одесской области.

«Был прилет в направлении центра подготовки моряков “Авант”. Там британские специалисты подготавливали диверсантов-подводников. Есть пока не проверенные данные, что с той стороны запускаются безэкипажные катера», — заявил Сергей Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Он сообщил, что был поврежден портовый склад боеприпасов.

Также в Черноморске произошел мощный взрыв рядом с железнодорожной станцией. Около нее стояли грузовики, которые везли вооружение и снаряды на фронт.