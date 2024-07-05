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Шестилетняя девочка погибла после атаки БПЛА на Кубани

Ребенок получил смертельные ранения в результате налета беспилотников на Приморско-Ахтарск.

Источник: Комсомольская правда

Шестилетняя девочка, пострадавшая в результате атаки беспилотников в Приморско-Ахтарске на Кубани, скончалась в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«К большому сожалению, в больнице от полученных ранений скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая в результате налета беспилотников в Приморско-Ахтарске. Приношу самые искренние и глубокие соболезнования семье. Хотя в такой ситуации трудно подобрать слова утешения и поддержки», — написал в телеграм-канале Кондратьев.

Глава края пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и добавил, что всем будет оказана необходимая поддержка.

Напомним, фрагментами сбитых дронов пострадал трехэтажный многоквартирный дом. В больнице после налета беспилотников на Приморско-Ахтарск остаются пять человек, среди них один ребенок.

В настоящий момент на месте работают специальные службы, идет оценка ущерба. На месте ЧП находится и глава района Максим Бондаренко.

Ранее сообщалось, что в небе над Кубанью в ночь на 5 июля ПВО сбила 14 беспилотников.