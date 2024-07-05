Шестилетняя девочка погибла после атаки БПЛА на Кубани

«К большому сожалению, в больнице от полученных ранений скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая в результате налета беспилотников в Приморско-Ахтарске. Приношу самые искренние и глубокие соболезнования семье. Хотя в такой ситуации трудно подобрать слова утешения и поддержки», — написал в телеграм-канале Кондратьев.