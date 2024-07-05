Опубликованы кадры последствий атаки БПЛА на жилой дом в Приморско-Ахтарске

«Закрыла окна, взяла ребенка, села в коридоре, потом были выстрелы, и так несколько раз. Последний раз уже бабахнуло очень сильно. Сидела дома, даже не поняла (Что произошло. — Ред.), услышала, что ходят по подъезду то ли спасатели, то ли какие-то мужчины. Все кричали: “Есть кто живой?”. Потом взяла ребенка, вышла на улицу и только тогда увидела, что в наш дом попали», — отметила она.