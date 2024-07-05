Опубликованы кадры последствий атаки БПЛА на жилой дом в Приморско-Ахтарске

«Вот так выглядит пострадавший дом, который ночью атаковал беспилотник. Можем наблюдать всюду следы провисшей кровли. На полу везде куски железа. На земле битое стекло. Взрывной волной выбило стекла», — рассказал корреспондент Борис Корягин.
На кадрах также можно увидеть, что взрывной волной вырвало целый фрагмент из стен. Кирпичи и осколки стекла повредили припаркованные около дома машины.
Местная жительница Ольга рассказала, что услышала звук беспилотника около 02:00 мск.
«Закрыла окна, взяла ребенка, села в коридоре, потом были выстрелы, и так несколько раз. Последний раз уже бабахнуло очень сильно. Сидела дома, даже не поняла (Что произошло. — Ред.), услышала, что ходят по подъезду то ли спасатели, то ли какие-то мужчины. Все кричали: “Есть кто живой?”. Потом взяла ребенка, вышла на улицу и только тогда увидела, что в наш дом попали», — отметила она.
Украинские беспилотники атаковали 5 июля Приморско-Ахтарск Краснодарского края. Поврежден трехэтажный многоквартирный дом, жильцов эвакуировали и подготовили для них пункт временного размещения. Также нарушена работа энергоподстанции. В результате атаки погибла шестилетняя девочка, еще шесть человек госпитализированы.
Позднее Минобороны РФ сообщило, что над территорией Кубани были уничтожены 14 беспилотников.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.