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Индия получила от России 35 тысяч автоматов Калашникова

Индийским вооруженным силам передана партия из 35 тысяч автоматов Калашникова АК-203, произведенных российско-индийским предприятием Indo-Russian Rifles Private Limited. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Российско-индийское предприятие передало ВС Индии несколько десятков тысяч автоматов Калашникова, заявили в «Ростех».

Индийским вооруженным силам передана партия из 35 тысяч автоматов Калашникова АК-203, произведенных российско-индийским предприятием Indo-Russian Rifles Private Limited. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«Российско-индийское совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited, зарегистрированное и расположенное в Индии, произвело и передало индийскому министерству обороны 35 тысяч автоматов Калашникова АК-203», — заявили в пресс-службе корпорации. Информацию приводит РИА Новости. Сотрудничество между Россией и Индией в военно-технической области активно продолжается.

Производство АК-203 в Индии соответствует программам Make In India и «Самодостаточная Индия», включая трансфер технологий и полную локализацию производства. Это подтверждает позиции России как надежного поставщика оборонных решений на мировом рынке.

В июне 2024 года Индия импортировала рекордный объем российской нефти марки Urals — 1,6 миллиона баррелей в сутки. Показатель вырос на 13% к июню и на 2,2% к маю 2023 года.