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В Челябинске мужчина погиб в загоревшейся квартире

Возгорание произошло ночью 5 июля в доме на улице П.

Возгорание произошло ночью 5 июля в доме на улице П. Калмыкова.

На ликвидацию пожара в квартире в пятиэтажном доме выезжали подразделения челябинских огнеборцев. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, возгорание было ликвидировано, однако ЧП унесло жизнь человека. Тело погибшего мужчины обнаружили во время тушения огня.

В ведомстве напомнили, что непотушенная сигарета, хоть и является маленьким источником зажигания, все же может стать причиной большой беды, если человек не соблюдает меры безопасности.

пожары