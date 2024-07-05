В Челябинске мужчина погиб в загоревшейся квартире

Возгорание произошло ночью 5 июля в доме на улице П. Калмыкова.
На ликвидацию пожара в квартире в пятиэтажном доме выезжали подразделения челябинских огнеборцев. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, возгорание было ликвидировано, однако ЧП унесло жизнь человека. Тело погибшего мужчины обнаружили во время тушения огня.
В ведомстве напомнили, что непотушенная сигарета, хоть и является маленьким источником зажигания, все же может стать причиной большой беды, если человек не соблюдает меры безопасности.