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Специалисты из России нашли слабое место боеприпасов ATACMS

Российские специалисты провели анализ кассетного суббоеприпаса американской ракеты ATACMS и определили механизм его работы. Они также определили высоту, при которой боеприпасы не срабатывают.

Российские специалисты определили высоту, при которой механизм американской ракеты ATACMS не срабатывает.

Российские специалисты провели анализ кассетного суббоеприпаса американской ракеты ATACMS и определили механизм его работы. Они также определили высоту, при которой боеприпасы не срабатывают.

«Кассетный суббоеприпас М74. Вскрытие кассеты происходит где-то в 200 метрах над поверхностью грунта. Когда он [суббоеприпас] набирает около двух тысяч оборотов, центробежные стопоры расходятся в стороны, и происходит поворот движка внутри. При ударе о поверхность происходит взрыв боеприпаса», — рассказал специалист по работе с вооружением в беседе с РИА Новости. Отмечается, что суббоеприпас похож на зеленый теннисный мяч с выступами по одной оси окружности.

Специалист отметил, что боеприпас может не сработать при штатном открытии кассеты. Однако он продолжает находиться на взводе, поэтому населению при встрече с таким «шаром» стоит быть максимально осторожным.

Ранее военные РФ впервые показали внутреннее устройство американской ракеты ATACMS. Им удалось получить доступ к важным компонентам системы наведения этого оружия.