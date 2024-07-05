Специалисты из России нашли слабое место боеприпасов ATACMS

«Кассетный суббоеприпас М74. Вскрытие кассеты происходит где-то в 200 метрах над поверхностью грунта. Когда он [суббоеприпас] набирает около двух тысяч оборотов, центробежные стопоры расходятся в стороны, и происходит поворот движка внутри. При ударе о поверхность происходит взрыв боеприпаса», — рассказал специалист по работе с вооружением в беседе с РИА Новости. Отмечается, что суббоеприпас похож на зеленый теннисный мяч с выступами по одной оси окружности.