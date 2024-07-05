В Севастополе легковушка врезалась в автобус: погиб один человек, четверо пострадали

Трагедия произошла в 6.14. 46-летний мужчина ехал за рулем Mitsubishi по улице Карантинной. На закруглении дороги в районе дома № 51 водитель не справился с управлением. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в автобус. От удара БАЗ съехал с дороги.