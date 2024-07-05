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В Севастополе легковушка врезалась в автобус: погиб один человек, четверо пострадали

В ДТП с Mitsubishi в Севастополе погиб 52-летний водитель автобуса.

Источник: кадр видео пресс-службы управления МВД по Севастополю

В пятницу, 5 июля, в Севастополе столкнулись Mitsubishi Lancer и автобус БАЗ, в результате чего погиб один человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Трагедия произошла в 6.14. 46-летний мужчина ехал за рулем Mitsubishi по улице Карантинной. На закруглении дороги в районе дома № 51 водитель не справился с управлением. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в автобус. От удара БАЗ съехал с дороги.

В результате ДТП погиб 52-летний водитель автобуса. От полученных травм мужчина скончался на месте. По предварительным данным, в аварии пострадали четыре человека.

«Телесные повреждения получили предварительно три пассажира автобуса БАЗ и водитель Mitsubishi», — говорится в сообщении.

На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, полиции и других экстренных служб. По факту случившегося проводится проверка.