Кровь и осколки: ЧП произошло в воронежском автобусе № 90

Неприятный инцидент с пострадавшими произошел вечером четверга, 4 июля, в воронежском автобусе, курсирующем на маршруте № 90. В результате резкого торможения в салоне упали несколько человек и разбился некий стеклянный предмет, осколками которого порезалась девушка. Медицинская помощь потребовалась нескольким пассажирам. Кадры с места происшествия появились в соцсетях:
Инцидент произошел на Московском проспекте.
— По информации перевозчика, обслуживающего маршрут, при движении автобусу пришлось резко тормозить, поскольку его «подрезал» другой участник движения, — прокомментировали случившееся в пресс-службе городской администрации.
Маршрут № 90 обслуживает ООО ТК «Автолайн+».
В конце июня в Воронеже пассажирский автобус ПАЗ маршрута № 23 под управлением 48-летнего водителя сбил 37-летнего пешехода. По словам представителей перевозчика, водитель не был виноват в случившемся. Пешеход шел не по переходу.