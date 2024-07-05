Кровь и осколки: ЧП произошло в воронежском автобусе № 90

Неприятный инцидент с пострадавшими произошел вечером четверга, 4 июля, в воронежском автобусе, курсирующем на маршруте № 90. В результате резкого торможения в салоне упали несколько человек и разбился некий стеклянный предмет, осколками которого порезалась девушка. Медицинская помощь потребовалась нескольким пассажирам. Кадры с места происшествия появились в соцсетях: