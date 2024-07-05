Тело перепутали в морге с пожилым канадцем: челябинец умер на Кубе от сердечного приступа во время купания в море

Челябинец Илья Нероев загадочно умер на Кубе, после чего тело отправили в Россию, где родные опознали 51-летнего мужчину и похоронили. Позднее выяснилось страшное — в гробу был пожилой канадец, а погибший Илья находится в Канаде. Тогда шокированная дочь мужчины сделала страшное предположение о том, что папу ограбили и убили, а кубинские власти подменой решили затянуть расследование. Сейчас стали известны полные результаты биологической экспертизы. Мужчина умер от сердечного приступа и утонул в море.
— Со всего тела моего папы взяли много материалов и обнаружили много планктона, никаких порезов, ушибов. То есть, мой отец умер естественной смертью, — рассказала дочь погибшего Анна Нероева.
Предположение девушки было основано на фотографии тела отца, которую передала канадская сторона. Сама Анна снимок не видела, но родственники рассказали ей, будто у мужчины нет зубов, а на теле множество ссадин. Вывод оказался ошибочным.
Канадцы, которым из Кубы пришло тело Ильи Нероева, почти сразу заметили подмену. Была проведена экспертиза, которая подтвердила, что в гробу находится другой человек. Тогда они связались с русской семьей. С помощью посольств произошел обмен телами. Сейчас Илья похоронен на родине, в Челябинске.