Тело перепутали в морге с пожилым канадцем: челябинец умер на Кубе от сердечного приступа во время купания в море

Челябинец Илья Нероев загадочно умер на Кубе, после чего тело отправили в Россию, где родные опознали 51-летнего мужчину и похоронили. Позднее выяснилось страшное — в гробу был пожилой канадец, а погибший Илья находится в Канаде. Тогда шокированная дочь мужчины сделала страшное предположение о том, что папу ограбили и убили, а кубинские власти подменой решили затянуть расследование. Сейчас стали известны полные результаты биологической экспертизы. Мужчина умер от сердечного приступа и утонул в море.