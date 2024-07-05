Маленькая девочка выпала из окна в Витебске

Инцидент произошел вечером 4 июля. По данным ведомства, девочка засмотрелась в открытое окно на улицу, оперевшись на москитную сетку. Сетка не выдержала и ребенок выпал.
Как было установлено, дома находились также родители и старший брат девочки. Они отвлеклись и не заметили падения малышки.
Скорую помощь вызвал ребенку очевидец, он же сообщил о произошедшем родственникам.
В настоящее время девочка находится в больнице.
«На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По данному факту проводится проверка», — сообщили в СК.
Отмечается, что особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим травмированию ребенка.
В СК напомнили родителям о том, что не стоит оставлять маленьких детей без присмотра даже на короткий промежуток времени.
Кроме того, стоит помнить, что москитные сетки на окнах не предназначены для того, чтобы предотвращать выпадения детей. В СК рекомендуют оборудовать окна специальными блокирующими устройствами.
Дети и окна
Происшествия, которые связаны с выпадением детей из окон, не редкость — особенно с наступлением теплого времени года.
Так, 28 мая в Минске из окна квартиры на 11-м этаже выпала полуторагодовалая девочка. Она также находилась в комнате с открытым окном, оборудованным москитной сеткой.
А 18 июня из окна квартиры выпал двухлетний мальчик. Ребенок взобрался на стул и залез на письменный стол, пристроенный к подоконнику. Облокотившись на москитную сетку, он выпал вместе с ней из окна четвертого этажа.