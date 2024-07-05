В Башкирии директор дворца детского творчества предстанет перед судом за поборы.

Туймазинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора дворца детского (юношеского) творчества в Туймазах по статье «получение взятки». По данным пресс-службы прокуратуры РБ, с февраля 2021 года по декабрь 2023 года руководитель учреждения получила от трех подчиненных сотрудников деньги в размере 298 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе. Взятки передавались за установление им выплат компенсационного и стимулирующего характера, беспрепятственное дальнейшее осуществление трудовой деятельности и за непринятие мер в случае выявления нарушений в будущем.