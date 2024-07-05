Тысячи гектаров леса на севере Красноярского края горят после прошедших гроз

Более 500 специалистов центра патрулируют леса и тушат участки возгораний. На месте уже работает спецтехника. В ближайшие часы к патрулированию должны присоединиться 25 воздушных судов. Затрудняет тушение и то, что большинство очагов действуют в труднодоступных частях леса, специалистов приходится доставлять авиацией.