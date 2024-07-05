Тысячи гектаров леса на севере Красноярского края горят после прошедших гроз

Лесопожарный центр Красноярского края сообщил о 27 действующих лесных пожарах в Северо-Енисейском, Енисейском, Туруханском и Эвенкийском районах. Общая площадь пожаров составляет 6,2 тысячи гектаров. На данный момент локализованы только семь из них.
За прошедший день работники центра успешно ликвидировали 10 пожаров общей площадью 558 гектаров, предполагается, что пожары случились из-за гроз.
Более 500 специалистов центра патрулируют леса и тушат участки возгораний. На месте уже работает спецтехника. В ближайшие часы к патрулированию должны присоединиться 25 воздушных судов. Затрудняет тушение и то, что большинство очагов действуют в труднодоступных частях леса, специалистов приходится доставлять авиацией.
Контролем лесных пожаров также занимаются сотрудники Лесной охраны и лесничеств, а круглосуточные видеокамеры передают информацию напрямую в лесное хозяйство. Несмотря на это, в регионе ввели режим ЧС и особый противопожарный режим.
Тем не менее, Лесопожарный центр заверяет, что никакой угрозы населенным пунктам пожары не представляют, их держат под контролем. Жителям края рекомендуют не использовать огонь на территории лесов во избежание новых очагов возгораний.