Самокатчик сбил 72-летнюю пенсионерку в Екатеринбурге и скрылся

Неизвестный ехал на электросамокате по тротуару со стороны улицы Щорса по направлению к улице Циолковского. Он наехал на 72-летнюю пенсионерку и скрылся с места происшествия. Пострадавшая же с травмами головы была госпитализирована в больницу.