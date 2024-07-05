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Самокатчик сбил 72-летнюю пенсионерку в Екатеринбурге и скрылся

В Екатеринбурге 72-летняя женщина, сбитая неизвестным на электросамокате, попала в больницу.

Источник: отдел пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга днем 4 июля произошло ДТП с участием пешехода и самокатчика. Инцидент случился на улице 8 Марта в районе дома № 194.

Неизвестный ехал на электросамокате по тротуару со стороны улицы Щорса по направлению к улице Циолковского. Он наехал на 72-летнюю пенсионерку и скрылся с места происшествия. Пострадавшая же с травмами головы была госпитализирована в больницу.

— Госавтоинспекция Екатеринбурга обращается ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП, обращаться по телефону +7 (999) 563−43−34, а также по адресу улица Степана Разина, дом № 20, — рассказали в отделе пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Виновнику происшествия также предлагают самостоятельно прийти в полицию и дать показания.

Судя по фотографии отдела пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга, неизвестный передвигался не на кикшеринговом, а на собственном самокате.