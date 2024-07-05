В Приморье 18 человек отравились, попив воды из-под крана

Организован подвоз воды в проблемный микрорайон. Администрация города сообщила в своем телеграм-канале, что сегодня, 5 июля, машина для развоза воды будет с 16:00 до 16:30 будет находиться на улице Ломоносова, 2, с 16.30 — 17.00 на улице Цементная, 25а, в 17.00 — 17.30 — на улице Калинина, 1, с 17.30 — 18.00 — улица. Мира, 8, с 18.00 — 18.30 — улица Нагорная, 5, с 18.30 — 19.00 — на улице Дербенева, 28.