В Приморье 18 человек отравились, попив воды из-под крана

В Спасске-Дальнем 18 человек, в том числе 11 детей, отправились в больницу с пищевым отравлением. Предположительно, из-за употребления некачественной водопроводной воды. В микрорайон имени Лазо, где произошло массовое отравление людей, организован подвоз воды, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на прокуратуру Приморья.
Люди с признаками пищевого отравления начали поступать в городскую больницу 4 июля. Продолжился поток пациентов и сегодня, 5 июля. Среди 18 обратившихся к врачам на данный момент человек, 11 — несовершеннолетние.
Знакомый с ситуацией источник сообщил «КП», что состояние всех пострадавших удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает.
Предполагается, что причиной могла стать водопроводная вода в микрорайоне, не соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела на территории города режим повышенной готовности, администрация предупредила жителей микрорайона о том, что воду из-под кранов нельзя употреблять в пищу.
Одна из жительниц города рассказала «КП», что администрация города рекомендовала использовать воду только после тщательного кипячения.
«Очистные сооружения в городе очень старые, видимо, содержимое канализации попадает куда ни попадя», — поделилась женщина.
Организован подвоз воды в проблемный микрорайон. Администрация города сообщила в своем телеграм-канале, что сегодня, 5 июля, машина для развоза воды будет с 16:00 до 16:30 будет находиться на улице Ломоносова, 2, с 16.30 — 17.00 на улице Цементная, 25а, в 17.00 — 17.30 — на улице Калинина, 1, с 17.30 — 18.00 — улица. Мира, 8, с 18.00 — 18.30 — улица Нагорная, 5, с 18.30 — 19.00 — на улице Дербенева, 28.
В социальных сетях горожане утверждают, что проблема с водой в Спасске-Дальнем касается не только этого микрорайона.
«Жалуются на неприятный запах и сильную накипь жители СТА, Шиферного и центральной части города. Не пригодна для питья вода на Шанхае, так как образует сильную накипь, портятся водонагревательные приборы. С водой в городе нужно что-то делать», — комментируют ситуацию люди.