Новосибирец отправится в колонию за заказной поджог «Тойоты Камри»

Кировский районный суд вынес приговор 24-летнему новосибирцу, который за деньги уничтожил «Тойоту Камри». Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, молодой человек отправится в колонию строгого режима за умышленный поджог.
— Фигурант осужден по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога). Суд назначил осужденному наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — уточнили в ведомстве.
Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 апреля 2023 года. Парень получил 50 тысяч от третьего лица за поджег иномарки, которая была припаркована во дворе дома на Ватутина в Кировском районе.
В итоге огонь уничтожил машину полностью. Ущерб — 1,2 миллиона рублей.