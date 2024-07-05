На оборонном предприятии в Самаре предотвратили теракт

САМАРА, 5 июл — РИА Новости. Силовики предотвратили теракт на оборонном предприятии в Самаре, который планировал устроить местный житель, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ФСБ.
«УФСБ России по Самарской области предотвращен террористический акт на объекте оборонно-промышленного комплекса», — говорится в релизе.
По данным спецслужбы, в середине прошлого года житель Самары вступил в переписку с членом проукраинской террористической организации и согласился устроить в городе диверсионно-террористический акт.
Для этого он выбирал подходящие места и осматривал их, а также собирал самодельные зажигательные устройства. На стадии приготовления к совершению преступления его задержали сотрудники ФСБ при содействии ОМОН «Утес».
Против задержанного возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту.