43-летнему наркозакладчику из Иркутска грозит долгий срок в тюрьме

Мужчину задержали сотрудники патрульно-постовой службы на улице Якоби. Полицейские обратили внимание, что гражданин переходил дорогу из одной части лесополосы в другую. При этом он нервничал и постоянно смотрел в свой телефон.
Полицейские приняли решение проверить документы данного гражданина. В ходе беседы иркутянин пояснил им, что в данной чаще разложил более 20 «закладок» с наркотическими средствами. Все тайники были расположены в снегу. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, — уточняется в сообщении полиции.
Позже задержанный рассказал, что через один из мессенджеров нашёл незаконный источник заработка. Из тайников он забирал расфасованные на «закладки» наркотики и устраивал свои тайники в разных округах Иркутска. За каждую закладку он получал 350 рублей. Всего правоохранители установили причастность мужчины к 37 «закладкам». Судить иркутянина будут по статье «Покушение на сбыт наркотических средств». Максимальная санкция по этой статье Уголовного кодекса — до 15 лет лишения свободы.