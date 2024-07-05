43-летнему наркозакладчику из Иркутска грозит долгий срок в тюрьме

Позже задержанный рассказал, что через один из мессенджеров нашёл незаконный источник заработка. Из тайников он забирал расфасованные на «закладки» наркотики и устраивал свои тайники в разных округах Иркутска. За каждую закладку он получал 350 рублей. Всего правоохранители установили причастность мужчины к 37 «закладкам». Судить иркутянина будут по статье «Покушение на сбыт наркотических средств». Максимальная санкция по этой статье Уголовного кодекса — до 15 лет лишения свободы.