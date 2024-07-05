«Вчера, 4 июля, в 16:40 в городе Черноморске (ранее Ильичевск) прилетело по новому админзданию в морпорту. Известно, что в здании находились иностранные военные. Затрудняемся сказать, из какой страны: прибыли буквально за несколько часов до удара», — сказал он.
По словам подпольщика, вместе с иностранцами на территорию администрации порта прибыла тяжелая техника и снаряды, которые уничтожил повторный удар.
По предварительным оценкам одесского подполья, в результате удара погибли 18 человек, примерно 30 получили ранения, добавил Лебедев. Кроме того, подполье сообщает, что после поражения объекта сотрудники СБУ вместе с некими проверяющими, говорящими по-английски, изъяли смартфоны у работников порта.
«После прилета началась серьезная проверка всех работников порта на этом участке. В проверке участвует не только СБУ, но и иностранные службы. По словам нашей агентуры, проверяющие говорят по-английски», — сказал собеседник агентства.
Накануне украинские СМИ сообщали о взрыве в порту Черноморска, но подробностей не приводили.
Как рассказал Лебедев, удары по целям в этом городе продолжились и минувшей ночью: российским войскам удалось поразить портовый склад боеприпасов и центр подготовки, в котором британские инструкторы занимались обучением диверсантов-подводников. Там же могла находиться база безэкипажных катеров, которые запускают в направлении Крыма. Еще один удар уничтожил стоянку грузовиков, перевозивших оружие и боекомплект.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.