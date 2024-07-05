Челябинский облсуд оставил в СИЗО обвиняемого в коррупции главу Троицка Виноградова

Позже стало известно, Виноградова также обвинили еще по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). С апреля по декабрь 2021 года глава Троицка получил через посредника от директора коммерческой организации взятку в размере 300 тыс. рублей за ускоренное беспрепятственное получение от администрации разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию двух нежилых зданий.