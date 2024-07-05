Челябинский облсуд оставил в СИЗО обвиняемого в коррупции главу Троицка Виноградова

Челябинский облсуд оставил в СИЗО обвиняемого в коррупции главу Троицка Александра Виноградова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, 10 июня Центральный райсуд Челябинска продлил чиновнику, обвиняемому по части 4 статьи 290 УК РФ, срок содержания под стражей до 12 августа.
Не согласившись с этим, сторона защиты обжаловала решение в апелляционном порядке, указав на отсутствие намерений скрыться и воспрепятствовать производству по делу, на необходимость избрания более мягкой меры пресечения в виде, например, домашнего ареста.
«Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы и постановление суда первой инстанции оставил без изменения», — уточнили в пресс-центре региональной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что весной 2020 года мэр получил через посредника, им выступал Борис Спиридонов, от директора коммерческой организации, владельца сети магазинов «Копеечка» Дмитрия Виноградова взятку в виде беговой дорожки стоимостью 126 тыс. рублей за ускоренное получение от администрации города разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания.
Также глава якобы оказывал содействие в согласовании, подписании документации на данный объект в период строительства. Тогда дело завели по части 4 статьи 290 УК РФ.
Позже стало известно, Виноградова также обвинили еще по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). С апреля по декабрь 2021 года глава Троицка получил через посредника от директора коммерческой организации взятку в размере 300 тыс. рублей за ускоренное беспрепятственное получение от администрации разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию двух нежилых зданий.