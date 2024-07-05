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Воздушная тревога объявлена в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл — РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе в пятницу утром, сообщает губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Жителей и гостей города на время тревоги просят пройти в убежища или принять меры безопасности дома. На это время прекращает движение морской и наземный общественный транспорт. В случае угрозы информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:

— ЕДДС запускает сирены и громкоговорители, перекрывая при этом трансляцию федеральных каналов телевидения;

— предупреждения публикуется в Telegram-канале канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Воздушная опасность снимается после сигнала военных. Как только сигнал поступит, сирена будет выключена, а по телеканалам и радио начнут транслировать сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по звуку.