На Волге в Самаре спасен пострадавший при купании мужчина

В четверг, 4 июля, на Волге во второй половине дня напротив ул. Советской Армии в Самаре спасателями была оказана помощь мужчине, пострадавшему при купании, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.