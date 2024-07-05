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На Волге в Самаре спасен пострадавший при купании мужчина

В четверг, 4 июля, на Волге во второй половине дня напротив ул. Советской Армии в Самаре спасателями была оказана помощь мужчине, пострадавшему при купании, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В работе на водоеме участвовали три спасателя, которые использовали одно плавсредство.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.