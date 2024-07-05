СК закрыл дело генерала Цокова о мошенничестве в связи с его смертью в зоне СВО

Впервые о том, что у Попова и Моисеева мог быть третий подельник, 25 мая сообщил «Коммерсантъ», не называя имя предполагаемого фигуранта. Издание сообщило, что изначально следствие подозревало в хищении другого генерала — он участвовал в спецоперации и погиб во время выполнения задания задолго до начала следственных действий.