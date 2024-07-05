«Хорошо, что живы. Но ремня дать надо»: стало известно, где были пропавшие в Жигулевске подростки и что их теперь ждет

Стоит отметить, что «Комсомолке» стало известно, что конфликтная ситуация в семье одного из мальчиков действительно была. Многие задавались вопросом, почему у ребят не было с собой сотовых телефонов? Как оказалось, в тот вечер Костя повздорил с мамой, и женщина наказала сына, лишив его гаджетов. Мальчик позвал своего друга на вечернюю прогулку с собаками и оставил телефон дома. У Даниила же телефон был с собой, но после 8 часов вечера абонент был недоступен. Либо мальчик сам выключил мобильный, либо на смартфоне села батарейка.