«Хорошо, что живы. Но ремня дать надо»: стало известно, где были пропавшие в Жигулевске подростки и что их теперь ждет

Поиски пропавших подростков из Жигулевска (Яблоневый овраг) завершились. Школьники, к счастью, живы. Как оказалось, 14-летний Костя Голубцов и 15-летний Даниил Старых решили просто попутешествовать без ведома своих родителей. С собой ребята взяли собак, но одна из них в этот же вечер вернулась домой. Где двое суток пропадали мальчики и по какой причине они могли уйти из дома? Ответить на эти вопросы пытаются неравнодушные жители Самарской области.
Полицейские отслеживали подростков по камерам
Напомним, подростки ушли из дома 2 июля 2024 года. На поиски вышли местные жители, полицейские, волонтеры ЛизаАлерт. Поисковики даже предполагали страшное, что подростки могли утонуть. Спасатели Поисково-спасательной службы Самарской области обследовали акваторию Волги и береговую линию. Вечером 4 июля появилась информация, что Костю и Даниила нашли в 7 километрах от дома. С ними была и пропавшая собака по кличке Мышь. Журналист «КП-Самара» выяснила, как удалось найти мальчишек.
— В тот вечер, когда ребята ушли из дома, их зафиксировала камера наблюдения в гаражном массиве в Яблоневом овраге. Однако на этом следы оборвались. Вероятно, ребят кто-то подбросил на автомобиле до населенного пункта в сторону Сызрани, — рассказал «КП-Самара» собственный источник.
Гуляющих мальчишек задержала оператор АЗС
Уже в ночь на 3 июля подростки вместе с собакой попали на запись с камеры на АЗС (есть в распоряжении редакции). Именно это видео стало зацепкой для поисковиков — искать нужно по дороге в Сызрань.
— Вечером 4 июля поступила информация, что оператор АЗС в селе Александровка заметила идущих вдоль трассы подростков с собакой. Женщина вызвала полицию и задержала мальчишек. Если бы не ее внимательность, то ребята ушли бы дальше. По их словам, они просто решили отправиться в увлекательное путешествие, — говорит наш собеседник.
За судьбу подростков переживала вся губерния
Костю и Даниила привезли в Жигулевск, где их встретил мэр города Илья Сухих. В город приехала мама Кости и брат Даниила.
Ранее «КП-Самара» рассказывала, что еще один пропавший подросток — Даниил — несколько лет назад остался сиротой, его воспитывала бабушка. Илья Сухих провел с ребятами и их опекунами профилактическую беседу. Подростки сидели, опустив головы. Кажется, им действительно было стыдно за свой необдуманный поступок.
— Всю область на уши подняли! Ремня им хорошего, но слава Богу, что нашлись! — пишут самарцы в комментариях под новостью о возвращении блудных подростков домой.
Неравнодушные жители Самарской области начали активно обсуждать поступок Кости и Даниила. Несмотря на нескрываемую радость и облегчение, что подростки живы и здоровы, самарцы все же настаивают на наказании. Кто-то предлагает выпороть непослушных парней, а кто-то даже предлагает сдать их в полицию для постановки на учет ПДН. Но нашлись и те, кто встал на сторону ребят и, наоборот, похвалил за храбрость.
— Да мы тоже в детстве из дома убегали без спроса, и ничего — живы. Конечно, нагоняй от матери получали, но зато есть что вспомнить, — пишет один из пользователей социальных сетей. — Любопытные пацаны в этом возрасте, да еще и хотят показать всем, что уже взрослые и самостоятельные.
Был семейный конфликт?
Среди самарцев нашлись и те, кто предположил, что подростки ушли из дома не просто так.
— Может в семье какой-то конфликт? Надо с психологами работать, причем вместе с родителями, — дала совет самарчанка.
Стоит отметить, что «Комсомолке» стало известно, что конфликтная ситуация в семье одного из мальчиков действительно была. Многие задавались вопросом, почему у ребят не было с собой сотовых телефонов? Как оказалось, в тот вечер Костя повздорил с мамой, и женщина наказала сына, лишив его гаджетов. Мальчик позвал своего друга на вечернюю прогулку с собаками и оставил телефон дома. У Даниила же телефон был с собой, но после 8 часов вечера абонент был недоступен. Либо мальчик сам выключил мобильный, либо на смартфоне села батарейка.
В любом случае пропавшие мальчики, которых искали всем регионом, сейчас дома — живые и невредимые. Самарцы надеются, что такое путешествие теперь запомнится им надолго и ребята сделают вывод, что делать так больше не нужно.