В Самаре предотвращен теракт на оборонном предприятии

Силовики установили, что в середине 2023 года подозреваемый «вступил в переписку с членом проукраинской террористической организации» и согласился совершить теракт. Для этого он подбирал места для совершения преступления, осматривал их и собирал самодельные зажигательные устройства.
УФСБ задержало подозреваемого при содействии ОМОН «Утес» Управления Росгвардии по Самарской области на этапе подготовки к преступлению. В отношении жителя Самары возбуждено уголовное дело о покушении на теракт (ч. 1 ст. 30 и ч.1 ст. 205 УК РФ).