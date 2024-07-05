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В Самаре предотвращен теракт на оборонном предприятии

УФСБ по Самарской области предотвратило террористический акт на объекте оборонно-промышленного комплекса в региональной столице. В преступлении подозревается житель Самары.

Силовики установили, что в середине 2023 года подозреваемый «вступил в переписку с членом проукраинской террористической организации» и согласился совершить теракт. Для этого он подбирал места для совершения преступления, осматривал их и собирал самодельные зажигательные устройства.

УФСБ задержало подозреваемого при содействии ОМОН «Утес» Управления Росгвардии по Самарской области на этапе подготовки к преступлению. В отношении жителя Самары возбуждено уголовное дело о покушении на теракт (ч. 1 ст. 30 и ч.1 ст. 205 УК РФ).

ФСБ