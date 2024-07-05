Бастрыкин заинтересовался гибелью 10-месячного мальчика в Минусинске

В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью 10-месячного младенца в Минусинске. О этом сообщает региональный Следственный комитет.
Следователи СК возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Предварительно известно, что днём 3 июля 19-летняя девушка уложила ребёнка спать, а спустя некоторое время обнаружила его без признаков жизни. Тело мальчика было зажато матрасом и находилось между рейками дна кровати, которые провалились.
Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.
Ранее мы писали о том, что известно про смерть 10-месячного мальчика в Минусинске. В было два ребёнка. После трагедии старшего решили забрать в дом ребёнка из-за жуткой антисанитарии, в которой им приходилось жить.